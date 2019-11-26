Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.


İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 26 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:32:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]