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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
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