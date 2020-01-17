TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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