TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.
İhaleye 4 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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