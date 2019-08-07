Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 500 milyon lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 500 milyon lira verdi

24 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyon lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 500 milyon lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyon lira verdi.

TCMB'nin 1 milyar lira olarak açtığı ihaleye 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,74 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:05 Kaynak: AA
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