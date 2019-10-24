TCMB repo ihalesiyle piyasaya 500 milyon lira verdi
55 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyon lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyon lira verdi.
İhaleye 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
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