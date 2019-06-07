Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi

22 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar lira verdi.

İhaleye 12 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:04 Kaynak: AA
TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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