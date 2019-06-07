TCMB repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
22 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:04 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar lira verdi.
İhaleye 12 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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