Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya 7 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.



İhaleye 11 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.





İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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