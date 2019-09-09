TCMB repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar lira verdi
58 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.
İhaleye 7 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları