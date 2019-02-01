Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya 81 Milyar 170 Milyon Lira Verdi

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya 81 Milyar 170 Milyon Lira Verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya 81 milyar 170 milyon lira verdi.

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya 81 Milyar 170 Milyon Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya 81 milyar 170 milyon lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Şubat vadeli repo ihalesi 24 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira ve 11 Şubat vadeli repo ihalesi 23 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 8 Şubat vadelide 40 milyar 230 milyon liralık ve 11 Şubat vadelide 40 milyar 940 milyon liralık teklif geldi.

8 Şubat vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,05 olurken, 11 Şubat vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,03 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:31 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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