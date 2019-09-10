TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar lira verdi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar lira verdi.
İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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