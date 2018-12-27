Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi
2 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi.
İhaleye 2 milyar 740 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:09 Kaynak: AA
Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek
Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak
Japon Medyası, Shinji Kagawa'ya Beşiktaş'a Gitmesi Çağrısında Bulundu