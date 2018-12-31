Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi

14 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 2 milyar 635 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:13 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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