Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi
18 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.
İhaleye 1 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:14 Kaynak: AA
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