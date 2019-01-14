Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi

39 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 1 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.


İhaleye 2 milyar 50 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:06 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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