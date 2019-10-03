TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
3 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.
İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti