Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.


İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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