TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 10 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

İhaleye, 35 milyar 445 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,96, 14,97 ve 14,98 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,04, 16,05 ve 16,06 seviyesinde gerçekleşti.