Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 11 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.



İhaleye 18 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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