Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.


İhaleye 16 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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