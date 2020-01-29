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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.
İhaleye 16 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.
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