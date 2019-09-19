TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.



İhaleye 19 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.