Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 14 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.





İhaleye 21 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak

Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi

İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu