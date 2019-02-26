Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 14 Milyar Lira Verdi

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 14 Milyar Lira Verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 14 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.


İhaleye 21 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:37 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak

Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:43:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 14 Milyar Lira Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]