Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 14 Milyar Lira Verdi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
İhaleye 21 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:37 Kaynak: AA
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