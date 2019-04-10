Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 14 Milyar Lira Verdi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:44 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
İhaleye 30 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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