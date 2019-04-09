Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 15 Milyar Lira Verdi

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 15 Milyar Lira Verdi

26 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 15 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.


İhaleye 37 milyar 580 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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