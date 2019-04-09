Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 15 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.





İhaleye 37 milyar 580 milyon liralık teklif geldi.





İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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