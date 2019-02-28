Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 16 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.



İhaleye 25 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.





İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,06 seviyesinde gerçekleşti.

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