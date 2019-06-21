Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

8 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhaleye 29 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:07 Kaynak: AA
28 haziran, TCMB, repo ihalesi, türkiye cumhuriyet merkez bankası, Ekonomi
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