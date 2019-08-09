TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:16 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.
İhaleye 22 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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