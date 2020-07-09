TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
İhaleye 37 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:07 Kaynak: AA
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