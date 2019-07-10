Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi

58 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 27 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:02 Kaynak: AA
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