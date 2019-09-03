Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi

3 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 8 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 8 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhalelere 20 milyar liralık teklif geldi. İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 oldu.

9 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,80 seviyesinde gerçekleşirken, 10 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,79 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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