TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
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