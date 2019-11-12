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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
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