Son Dakika › Ekonomi › TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.
Son Dakika Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek Bisikleti araç olarak değerlendirip, ceza kestiler