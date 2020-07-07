TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:07 Kaynak: AA
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