Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 20 Milyar Lira Verdi
31 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
İhaleye 30 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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