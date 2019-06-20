Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
İhaleye 34 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:09 Kaynak: AA
TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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