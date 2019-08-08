Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi

50 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhaleye 26 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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