TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 22 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira verdi.



İhaleye 45 milyar 850 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.