Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 23 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.



İhaleye 34 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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