TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.


TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Şubat vadeli repo ihalesi 7 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 25 Şubat vadeli repo ihalesi 14 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ile sonuçlandı.


İhaleye 24 Şubat vadelide 12 milyar liralık ve 25 Şubat vadelide 19 milyar liralık teklif geldi.


24 Şubat vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 11,90 olurken, 25 Şubat vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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