Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 24 Milyar Lira Verdi

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 24 Milyar Lira Verdi

2 gün önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 24 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhaleye 36 milyar 300 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:25 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Spor Toto Süper Ligde 22. Hafta Hakemleri Belli Oldu İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi

Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 24 Milyar Lira Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]