TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:03 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
İhaleye 37 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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