Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 25 Milyar Lira Verdi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.
İhaleye 38 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:02 Kaynak: AA
Merkez Bankası Rezervleri, Son 25 Ayın En Yüksek Haftalık Artışını Yaşadı
Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü
ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı