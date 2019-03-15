Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 25 Milyar Lira Verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
İhaleye 42 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:24 Kaynak: AA
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