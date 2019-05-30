TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.



İhaleye 44 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 26,99 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi

Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli hakkında karar çıktı