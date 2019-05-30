TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi
14 dakika önce
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:53
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