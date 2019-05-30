Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi

14 dakika önce

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi, System.String[]
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:53 
Ekonomi
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