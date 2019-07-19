TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 34 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 33 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:04 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 33 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
İhaleye 47 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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