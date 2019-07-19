Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 34 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 34 milyar lira verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 33 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 34 milyar lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 33 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 47 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:04 Kaynak: AA
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