Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 4 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.





İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi.





İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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