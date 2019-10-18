TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi
1 saat önce
Merkez Bankası, bugün düzenlediği 25 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.
Merkez Bankası, bugün düzenlediği 25 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:42
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