Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

1 saat önce

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 25 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi, System.String[]

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 25 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:42 
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