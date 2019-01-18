Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 41 Milyar Lira Verdi
30 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 40 milyar 999 milyon 999 bin 970 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 40 milyar 999 milyon 999 bin 970 lira verdi.
İhaleye 66 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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